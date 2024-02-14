Dolarda hesaplar tepetaklak olacak: Yatırımcılar perişan halde! Rakamı duyan kulaklarına inanamadı...

Goldman Sachs'ın eski Başekonomisti Robin Brooks daha önce 21 Aralık 2021'de yapıldığı gibi AKP'nin Dolar'ı bir gecede düşürüleceğini öne sürdü. Books'un açıklamasının ardından yatırımını dolara yapanlar kara kara düşünmeye başladı.

Türk ekonomisine ilişkin sık sık makaleler yayınlayan Goldman Sachs'ın eski Başekonomisti Robin Brooks, bu kes AKP'nin doları bir gecede 9 lira düşüreceğini söyledi. Brooks AKP'nin ne zaman doları 9 lira birden düşüreceğine ilişkin de bir öngörüde bulundu.

Brooks'ın iddiasına göre AKP Dolar'a daha önce yaptığı gibi müdahale ederek 9 lira düşürecek ve Dolar 21 lira seviyelerine indirilecek. Açıklamayı duyan Dolar yatırımcıları ise ne yapacakları konusunda kara kara düşünmeye başladı.

21 ARALIK VAKASINDA NE OLMUŞTU?

2021 yılının Aralık ayında döviz kurunda dalgalanmalar olmuş Dolar hızla yükselmeye başlamıştı. Dolar'ın aşırı değerlenmesi üzerine 20 Aralık gecesi AKP hükümeti KKM - Kur Korumalı Mevduat sistemini uygulamaya koymuştu. Dolar sahiplerinin o günkü kur değeri üzerinden paralarını bu hesaba yatırabileceği açıklanmıştı. Arada oluşacak farkı ise devlet kendi kasasından ödeyecekti. Uzun vadede ülke ekonomisi sıkıntıya sokan bu uygulama ile Dolar'ın ateşi söndürülmüştü. 17 bin lirayı bulan Dolar bir gecede 7 lira birden düşerek 11 liraya inmişti.

"DOLAR YENİDEN 21 LİRAYA DÜŞECEK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Robin Brooks, Türk lirası için doğru değerin 21 TL seviyeleri olduğunu söyleyerek ilerleyen günlerde Türkiye'de döviz kurunun tamamen serbest bırakılacağını ve bu sebeple parite üzerinde ilk aşamada yukarı yönlü ardından da sert bir düşüş hareketi olacağını belirtti. Brooks Türkiye'de Dolar'ın 21 liralara gerileyeceğini iddia etti.

GOLDMAN SACHS 6 AYDA DOLARIN 34-35 LİRA OLACAĞINI ÖNGÖRMÜŞTÜ

ABD'nin ünlü bankası Goldman Sachs dolar tahminlerini açıklamış, Türkiye'de 3 ay içinde dolar/TL'nin 32 TL, 6 ay sonra 34 seviyesini olacağı yönünde tahmin açıklamıştı. Goldman Sachs, dolar/TL'nin 2025'te 40, 2026 yılında ise 44 ve 2027 yılında ise 48 seviyesinde olmasını beklediklerini belirtmişti.

Ancak Goldman Sachs'ın eski Başekonomisti Robin Brooks, bankanın aksine AKP'den yeni bir Dolar hamlesi beklediğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi