Akaryakıt zamlarına vatandaş isyan etti: "Takip edemiyoruz"

Motorin fiyatlarına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruş zam geldi. Yapılan büyük zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,29 TL'ye yükseldi.

Son zamla beraber yılbaşından bu yana motorine yüzde 19 zam gelmiş oldu. Artan fiyatlara vatandaşlardan tepki geldi.

'KONTAĞI ÇEVİRMEYE KORKUYORUM'



Geçen sene başı 21 lira olan akaryakıt fiyatlarının 45 liraya yükseldiğini söyleyen bir vatandaş, "Yılsonu hedefi 50 liraydı ama şimdi onu da geçecek gibi duruyor. Bin liralık yakıt aldık, artık iş yapamaz duruma geldik. Kontağı çevirmeye korkuyorum. Kontağı çevirdiğimde 2-3 lira o an yakıyor. Bunun deposu 55 litre bunu fullesem cebimde hiç para kalmayacak. Kredi kartlarına yükleniyoruz." dedi.

'ARABAYI SATMAYI BİLE DÜŞÜNÜYORUM'



Zamları takip edemediğini söyleyen emekli vatandaş ise, "Arabayı satmayı bile düşünüyorum ne yapacağım diye. Bıktırdı bizi. Kontağı çevirmeye korkuyorum. Acil bir iş olmayınca çıkmıyorum. Geçenlerde fişleri toplamıştım. Fişlerime baktım, sanki kısa sürede değil de yıllar öncesinin fişleriymiş gibi acayip farklar var.” şeklinde konuştu.

Akaryakıt zamları bu ekonomik koşullarda hem firmaları hem de şoförlerin belini büktüğünü söyleyen bir vatandaş ise şöyle konuştu:

"Ülkemizde bazı yerlerde gazlar, bazı yerlerde petroller çıkıyor. İndirim beklerken bizlere hep zamlar geliyor. Akaryakıt zamlarında biraz indirim istiyoruz. Daha önce hemen hemen bin lira, bin 500 lira alıyordum şu an artık bazen arabayı kullanmak dahi istemiyorum. Ekonomi

hep akaryakıta zam yapmakla da düzelmez. Akaryakıta zam geldi mi zaten bütün ürünlere zam geliyor, o da bizi zora sokuyor.”

'TEMEL FIKRASI GİBİ'



"Zam yapılıyor da benim için fark etmiyor. Ben hep 200 liralık alıyorum" diyen bir başka vatandaş ise, "Temel fıkrası gibi. Gerçekten bu zamlar çok üzücü. Yaşanılacak gibi değil. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sırf motorin değil ki her şeye zam geliyor." diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise şöyle konuştu:

“Akaryakıta yapılan zam her şeye yüzde 20 zam olarak yansır. Özellikle üretici için, sanayici için bir problem. Bu ülkede üreten zaten en alt kademe şu anda. Bir tarafın yandaşıysan rahat yaşıyorsun ama değilsen, üreticiysen, çalışansan, emekçiysen zaten bu zamlara alıştık biz.

Şu an 500 TL’lik akaryakıt aldım, daha önce geliyorduk, ‘depoyu doldur’ diyorduk, 300 liraya depo doluyordu. Bu kastettiğim olay 2 yıl olmadı. Daha önce 300 TL’ye doluyordu, şu an 2 bin TL’ye doluyor. Her petrol bulduk dediklerinde yüzde 100’lük bir zammı bir kenara yazıyoruz. Bulduk diyorlarsa bir şey vardır.”

