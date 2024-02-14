Kredi kartı kullananlar dikkat: Yeni düzenleme yolda! Başınız derde girebilir...

Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken, kredi kartı harcamalarındaki artış sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi program hayata geçirilirken yeni adımların gelebileceği sinyali verildi.

Kredi kartıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. Hazırlanan yeni düzenlemeyle kredi kartlarında taksit sayıları hem de kredi limitlerinde ciddi değişiklikler söz konusu olacak. Altın, döviz ve kripto alanların ise makul gerekçeleri yoksa ciddi yaptırımlar gündemde.

BANKALAR MESAJ ATTI



Bu ay bazı bankalar, müşterilerine gönderdikleri kart ekstrelerinde, "Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir" uyarısına yer verdi. Bazı bankalar ise SMS yoluyla kart kullanan müşterilerini bilgilendirdi.

UZMANI UYARDI



Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, yeni uygulamayla birlikte lüks araç alımı gibi yatırım amaçlı harcamaların yapılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Mali Müşavir Emin Yılmaz, şunları söyledi:

"Faiz oranlarına düzenleme yapılabilir, taksit sınırlaması gelebilir, ikinci el otomobili alımı gibi konularda bir düzenleme getirilebilir. Kredi kartını yatırım amaçlı kullandığınız takdirde olay farklı bir boyuta gidiyor. Bununla ilgili buradaki sınırın iyi çekilmesi lazım."

"KREDİ KARTINIZIN BANKA TARAFINDAN KAPATILMASI MÜMKÜN"



Kart kapatma ya da herhangi bir yaptırımdan etkilenmek istemeyen kullanıcıların sadece 'makul bir gerekçe' sunması gerektiğinin altını çizen Emin Yılmaz, "Özellikle kredi kartında vatandaşlar döviz, altın, kripto varlık alımı yapıyorlar. Eğer makul bir gerekçeniz yoksa burada kredi kartınızın banka tarafından kapatılması mümkün olabilir" dedi.

KREDİ KARTI HARCAMALARI YÜZDE 155 ARTTI



Son bir yılda kredi kartı harcamaları yüzde 155 arttı. 19 Ocak 2024 haftasında kredi kartıyla 1 trilyon 172 milyar TL'lik harcama yapıldığı belirlenirken, 19 Ocak 2023'te ise bu rakamın 459 milyar TL olmuş olması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi