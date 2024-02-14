Ev sahibı olan herkes yandı: Kiracılar aranıyor...

Kira artışının önüne geçmek için bir dizi önlem alan hükümet, yeni bir önlem için hazırlıklara başladı. Daha yüksek fiyata kiraya vermek isteyen ev sahipleri için boş tutulan evlerden daha fazla vergi alınması gibi yeni bir yaklaşım gündeme geliyor.

BOŞ EVLERDEN DAHA FAZLA VERGİ Mİ ALINACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, katıldığı canlı yayında süreci değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışın asıl sebebi konut arzında sıkıntılar olması. Bir şeyin ne kadar sayısı artarsa fiyatı düşecektir. Kiralık ev bulunamadığı zaman, mevcut kiralık evlerin fiyatı da yükseliyor. Bu durumda bazı ahlaki sorunlar da ortaya çıkıyor. Özellikle deprem sonrası bazı ev sahipleri, bazı emlakçıların da tazyikiyle 5 bin liralık kiralık evi 25 bin liraya yabancılara kiraya verme yolunu seçince kiracı-ev sahibi sorunları da arttı.

Burada hükümetin iki yönlü tedbiri var aslında. Birincisi bu konuda çıkartılan bir yasal düzenleme var ve iki senedir uygulanıyor. Kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırıldı ve bu temmuz ayına kadar devam edecek. Tabi bu sağlıklı bir şekilde uygulanamıyor. Ev sahipleri buna razı olmuyor, kiracılar da daha yüksek artışlar yapıyor. İkinci yasal düzenleme de arabuluculuk uygulaması. İki üç sene süren davalar bu sayede iki üç ayda çözülmeye başladı.

Burada alınması gereken asıl tedbir konut stokunu artırmak. Sosyal konut projeleriyle ilk evini alacak olanları ev sahibi yaparsanız kirada oturan insanlar kendi evlerine geçer. Bu sayede kiralık ev sayısı da artacak. Dolayısıyla da kira artışı düşecek.

Boş ev stoku aslında su faturalarından çıkartıldı. İstanbul'da 400-500 bin evin boş tutulduğu belirlendi. Bunlardan bir kısmı yurt dışında yaşayanlar, ama bir kısmı da evi bilerek boş tutanlar. Bu boş ev stoku da kiraları biraz artırıyor. Yurt dışında bunun örnekleri var. Evini boş tutandan bir miktar daha fazla vergi alınıyor. Bu uygulamayla boş ev stoku da değerlendirilerek kiralar daha da aşağı çekilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi