Geri sayım başladı: Herkes hazır olsun! Altında kıyamet kopacak... O grup tehlike altında

ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararı için piyasaların yakından takip ettiği açıklamayı yaptı. Banka faizleri 23 yılın zirvesinde sabit bıraktı. Kararın ardından konuşan FED Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi için, "FED'in Mart ayına kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil" dedi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Jerome Powell'ın 2024 Mart ayında bir faiz indirimi olmayacağının mesajının vermesinin ardından piyasaların ilk tepkisi negatif oldu. Altın ise pozitif olarak ayrıştı. Bu sabah ise ons altın tarafında oklar yeşil yanmaya devam etti. Altının ons fiyatı 2050 dolardan işlem görüyor. Yurt içine bakıldığında gram altın 2045 TL seviyelerinde değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3344 TL, Cumhuriyet altını 13759 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1865 TL civarında hareket ediyor.

HEM ONS ALTIN HEM GRAM ALTIN İÇİN TARİHİ ZİRVE TAHMİNİ



Medyaradar'da yer alan habere göre, yatırımcıların merak ettiği konuda soru işaretlerini gideren açıklama Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan geldi. 2024 için altın fiyatları tahminini açıklayan Filiz Eryılmaz, ikinci yarıda güçlü yükselişlerin yaşanabileceğine vurgu yaparak şunları dile getirdi:

"Beklentimiz ikinci çeyrek başı ila üçüncü çeyrek sonunda faiz indirimleri ve Merkez Bankası'nın da çok erken faiz indireceğini düşünüyorum. Faiz indirimleri yaklaştığı için ufak ufak altında ivmelenmeler beklenirken, asıl faiz indirimleri geldiğinde de 2024'ün ikinci yarısında, hem ons altın hem de gram altında tarihi zirveleri göreceğiz. 2500'lük hareketi altın tarafında öngörüyoruz.

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN TARİH VERDİ



2024'ün ikinci yarısı altında güçlü yükselişleri göreceğimiz tarih olacak. Orta ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler kademeli alım yapabilirler. Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Ama kısa vadeli veya fiyat farkından kazanç elde etmek istiyoruz diyorsanız yükseliş trendini beklemeniz lazım.

"ABD SEÇİM FİYATLAMASI ALTIN İÇİN EN GÜÇLÜ İHTİMAL"



Jeopolitik risklerde Hamas İsrail, Kızıldeniz krizi, Husilere yönelik ABD tarafından gelen misillemeler nedeniyle altın bir miktar güçlü başladı. Rusya Ukrayna savaşı fiyatlamalarda yer almıyor. Bununla ilgili yerel ve bölgesel anlamda bir çatışma yaşanacağı bunun küresel boyutta etkilerinin olmayacağını düşünüyoruz.

Olur da çok sıcak çatışmalar görürsek altını aynı zamanda petrolü zıplatır. Rusya dediğimizde dünyada petrol ihracatında ve emtia konusunda en büyük ihracatçısı ve en büyük ülkelerden biri. Dünya ticaretini olumsuz etkileyebilir.

Rusya Ukrayna savasında ciddi ayrışmalar var. Burada sıcak bir çatışma yüksek fiyatlamalara neden olabilir. Bir de seçimler var. ABD'de Trump'ın aday olup olmayacağı belli değil. Olursa seçimleri kazanır fiyatlaması görebiliriz. Rusya Ukrayna savaşı altını yükseltir."

Kaynak: Haber Merkezi