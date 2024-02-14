Şimdi hesap vakti

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi tahtından indirerek moral bulan Corendon Alanyaspor, 26. hafta maçında 18 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u Oba'da ağırlayacak

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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bir diğer Akdeniz ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek. Oba Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 13.30'da başlayacak. Ligde son olarak Fenerbahçe ile pazar günü deplasmanda karşılaşan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak hem altında değerinde 1 puan kazanan, hem de sarı lacivertli ekibi liderlik koltuğundan eden turuncu yeşilli takım, gözünü Adana Demirspor'la oynayacağı kritik mücadeleye dikti.

RAKİP PUAN İSTEYECEK


Pazar günü oynanacak maçta Alanyaspor'un rakibi olan Adana Demirspor, ligde 8 maçtır kazanamıyor. Son olarak 17. haftada Antalyaspor'u mağlup edebilen lacivert mavili ekip, 15 maçlık süreçte başka 3 puan alamadı. Ligde üst üste Hatayspor, Pendikspor ve Kasımpaşa'ya kaybeden Adana Demirspor, şiddetle puana ihtiyaç duyuyor. Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan maçta Alanyaspor sahadan 4-0 mağlup ayrılmıştı. Turuncu yeşilli ekip, Alanya'da oynanacak olan maçta Adana Demirspor ile olan hesabını görmek istiyor.

ÇALIŞMALAR DÜN BAŞLADI


Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından dün başladı. Fenerbahçe maçından sonra 1 gün izin yapan futbolcular, dün tesislerde bir araya gelerek haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirdiler. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda oldukça neşeli olan turuncu yeşilli oyuncular, ısınma çalışmalarının ardından gruplar halinde pas oyunu oynadılar. İdmanı düz koşu ve şut çalışması ile tamamladıkları öğrenilen Alanyasporlu futbolcular, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün devam edecekler. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi

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14 Şub 2024 - 02:22 - Spor

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