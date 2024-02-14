ALANYA Salı Pazarı ve Balıkçılar Çarşısı’nı ziyaret eden CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, pazar ziyareti sırasında bir çiftin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özçelik, “Ziyaretlerimizde Alanya’mız ve vatandaşlarımız için neler yapacaklarımızı anlatıyoruz. Yapamayacağımız sözler vermiyoruz. Vatandaşımızı kandırmayız. Alanya’ya can katacak projelerimizi, önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz toplantıyla paylaşacağız. Sabret Alanya az kaldı” dedi.

‘ ANTALYA’YA GEÇMİŞ OLSUN’

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Özçelik, Antalya’da yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, Özçelik ‘Sele kapılarak yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Antalya’mızı etkisi altına alan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Antalya’mıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi