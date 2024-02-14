'Esnafımızın yanındayız'

BAŞKAN Yücel, esnaf Ziya Tuğyıldız’ın daveti üzerine Bankalar Caddesi üzerindeki esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi. Alanya’ya kazandırdıkları projeler ve hizmetlerden bahseden Başkan Yücel, 31 Mart Yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’na destek istedi.



Yücel, kent merkezinde ziyaretlerini sürdürürken, belirli meslek grupları ile de bir araya gelmeye devam ediyor. Kahvaltılı programda Alanya’ya 10 yılda kazandırılan projeler ve hizmetlerden bahseden Başkan Yücel, devam eden çalışmalar hakkında da esnafları bilgilendirdi.



BAŞKAN YÜCEL: BİZ ADAMI OLANIN DEĞİL, HAK EDENİN VE ÇALIŞANIN YANINDA OLDUK



Başkan Yücel esnaflara seslenerek, “Alanya’mızda bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu değerlerimiz hepimizin ortak değerleridir ve kentimizin huzuru, güvenliği için elzem bir konudur. Bu konuda esnaflarımıza da büyük görevler düşüyor. Ancak kentimizin huzurunu bozan, ahilik kurallarına çiğneyen kişilere de müsamaha göstermedik ve göstermeyeceğiz. Bunlar hem bu kente zarar veriyor hem de sizlerin ekmek teknelerine ihanet ediyor. Hep birlikte kurallara uymayan ve kentimizdeki vatandaşlar ile yerli yabancı misafirlerimize saygısızca davrananlara karşı çıkmaya devam edeceğiz. Biz adamı olanın değil, hak edenin ve çalışanın yanında olduk. 10 yıllık görev süresince ekibimle birlikte buradaki huzuru korumak için verdiğimiz mücadeleye yeni dönemde de devam edeceğiz” dedi.



BAŞKAN YÜCEL: HER ZAMAN ESNAFIMIZIN YANINDA OLDUK



Turizmin Alanya için olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Başkan Yücel, " Son yıllarda pandemi, deprem, yangınlar ve bölgedeki savaşlar turizme olumsuz olarak yansıdı. Ancak yerel yönetim olarak biz elimizden geleni yaparak her zaman esnaflarımızın yanında olduk. Onların bu süreçleri en az hasarla atlatması için mücadele ettik. Sizler de bizim bu çabamıza en yakından şahit olanlarsınız. Alanya’da turizmin gelişmesi için pek çok proje ve çalışmamız var. Onları da uygulamaya sokacağız ve inşallah bölgemizi canlandırmaya devam edeceğiz. Damlataş bölgesinde hayata geçirdiğimiz Teleferik Projesi ile o bölge eskisine oranla çok daha hareketli hale geldi. Teleferik gibi yaptığımız her projemizde esnafımıza öncelik veriyoruz. Yeni dönemde de böyle olacak" diye konuştu.



'NE ZAMAN KAPINIZI ÇALSAK SORUNLARIMIZI ÇÖZDÜNÜZ'



31 Mart Yerel seçimlerinde esnafların desteğini isteyen Başkan Yücel, “ Antalya’da tecrübeli ve genç bir adayımız var. Hakan Tütüncü ve bize yerel seçimlerde desteğinizi bekliyoruz. Bu kent kaderine terk edilemez. Bu görevi tecrübemiz ile en iyi ben ve ekibimin yapacağına inanıyorum. Hem Antalya’da hem de Alanya’da Cumhur İttifakımızı zaferle taçlandırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Esnaflar da Başkan Yücel’e hizmetleri için teşekkür ederek, "10 yıldır ne zaman kapınızı çalsak, sorunlarımızı çözdünüz ve bizi geri çevirmediniz” dediler, yerel seçimlerde destek sözü verdiler. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi