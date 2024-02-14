14 Şub 2024 - 02:11- Gündem G:

Küçükhasbahçe'de büyük panik

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ALANYA’NIN Küçükhasbahçe Mahallesi’nde bulunan bir evde iddiaya göre dün rehine krizi yaşandı. Söz konusu adreste Alanya'nın tanınmış isimlerinden Ö.Z.’nin ailesini rehin aldığı öne sürüldü.

Küçükhasbahçe'de büyük panik mask
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Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Alanya’nın Küçükhasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Rehine krizi olduğu öne sürülen olayın ayrıntıları netlik kazanmazken, söz konusu adrese özel harekat polisleri sevk edildi. İddiaya göre Alanya'nın tanınmış isimlerinden Ö.Z., eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat’ın ikna çabaları sonucu son bulan krizin ardından Ö.Z., polise teslim oldu. Uzun uğraşların ardından son bulan kriz ucuz atlatıldı. Ö.Z., yayınladığı bir video mesajda emniyete teslim olacağını ifade ederek dostlara ihtiyacı olduğunu belirtti. "Bana bir şey olursa ailem ve çocuklarım sizlere emanet" diyen Ö.Z., mücadelesinin çocukları için olduğunu ifade etti. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, İlçe, ifade

14 Şub 2024 - 02:11 - Gündem

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