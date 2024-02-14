Küçükhasbahçe'de büyük panik

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Alanya’nın Küçükhasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Rehine krizi olduğu öne sürülen olayın ayrıntıları netlik kazanmazken, söz konusu adrese özel harekat polisleri sevk edildi. İddiaya göre Alanya'nın tanınmış isimlerinden Ö.Z., eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat’ın ikna çabaları sonucu son bulan krizin ardından Ö.Z., polise teslim oldu. Uzun uğraşların ardından son bulan kriz ucuz atlatıldı. Ö.Z., yayınladığı bir video mesajda emniyete teslim olacağını ifade ederek dostlara ihtiyacı olduğunu belirtti. "Bana bir şey olursa ailem ve çocuklarım sizlere emanet" diyen Ö.Z., mücadelesinin çocukları için olduğunu ifade etti. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.