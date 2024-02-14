ALTSO’dan eğitim atağı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Ramazan Baykara ile birlikte eğitim sınıflarını ziyaret eden ALTSO Başkanı Eray Erdem, kursiyerlerle görüş alışverişinde bulunarak, vatandaşlardan ve üyelerden gelen talepler doğrultusunda eğitimler düzenlediklerine dikkat çekti.
‘KALİFİYE PERSONEL SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’
Başkan Erdem, kalifiye personel sorununu çözmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, bu sorunun da eğitim alanında yapılacak çalışmalarla çözüleceğini söyledi. Başkan Erdem, Finansal Okuryazarlık ile İngilizce ve Almanca yabancı dil eğitim kurslarında yer alan kursiyerlere de başarılar dileyerek, “Her şeyin başı eğitim anlayışından hareketle bu alanda yaptığımız çalışmalara büyük önem veriyoruz. Özellikle Alanya'mızda yaşanan kalifiye personel sorununun çözümü için adımlar atıp, kurslar düzenliyoruz. Çünkü, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirebilecek nitelikte kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi ülke ekonomimiz için de oldukça önemlidir. Alanya’mızın önemli markası ve kazanımı olan üniversitelerimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği çalışmaları yapmaya, eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.
YILMAZ’DAN ALTSO’YA TEŞEKKÜR
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise ALTSO iş birliğinde eğitimler düzenlemekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, kursların önemine değindi. Başkan Erdem ve ALTSO’ya eğitime verdikleri önemden dolayı teşekkür eden Yılmaz, kursiyerlere de başarılar diledi. (ALTSO/BÜLTEN)
Kaynak: ALTSO
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.