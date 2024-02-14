ALGC’den önemli işbirliği

ALANYA'DA öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik etmek, yazma becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini güçlendirmek ve dilimizin zenginliklerini tanıtmak amacıyla önemli bir adım atıldı.



Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in başkanlığında, Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen'in katılımlarıyla "Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi" işbirliği protokolü imzalandı. Bu proje, okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmalarıyla öğrencilere dilin özgün eserlerini tanıtmayı ve öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. İmzalanan protokol ile öğrencilerin dil ve edebiyat alanındaki yeteneklerinin keşfedilmesi ve desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında, öğrencilerin hazırladığı eserler ve çalışmalar, Alanya'daki basın organları aracılığıyla okurlarla buluşturulacak. Bu sayede, öğrencilerin dil ve yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağlanırken, aynı zamanda dilimizin zenginliği ve kültürel değerleri de daha geniş kitlelere ulaştırılmış olacak.



‘PROTOKOL ÖĞRENCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN’



Protokol imza töreninde konuşan Kaymakam Ürkmezer, “Öğrencilerimizin akademik anlamda başarılarına önem verdiğimiz gibi sosyal ve kültürel alanlarda da gelişmelerini önemsiyoruz. Öğrencilerimizi her zaman okumaya teşvik ediyoruz ama bunun yanında yazmaya da teşvik ediyoruz. Bu anlamda da bugün burada toplanarak öğrencilerimizi yazmaya yönlendiren dilimizin zenginliklerini benimsemelerini amaçlayan Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi işbirliği protokolünü imzaladık. Öğrencilerimizin dilimizin zenginliklerini benimsemeleri ve bu alanda duygularını ifade ederek yazmaya yönelmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda da bu kadar gelişmiş bir basın sektörünün olduğu Alanya’mızda öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları basın yoluyla aktarma imkanı bulmaları çok güzel bir olay. Öğrencilerimizin güzel Türkçemize sahip çıkacağına da inancımız sonsuzdur. Protokol ile öğrencilerimize bu imkanı sağlayan Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen ve yönetimine ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze emek ve çalışmaları için teşekkür ediyor, protokolün öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



‘ SON DERECE MUTLU VE GURURLUYUZ’



Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, “Dilimizin Zenginlikleri Projesi güzel Türkçe'mizle ilgili ve çok önemli bir proje. Biz bu projede yer almaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Biz bu projenin başarılı olması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bize bu projede yer veren Alanya Kaymakamımız Sayın Fatih Ürkmezer’e ve Alanya Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Yılmaz’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



‘ALANYA AKTİF GAZETECİLER CEMİYETİ’NE TEŞEKKÜR EDERİZ’



Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise, “Projedeki asıl amacımız, okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmalarıyla öğrencilere dilimizin zenginliklerini tanıtmak. Kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlıyoruz. Dilimizin seçkin ve özgün eserlerini tanıtmak istiyoruz. Milletimizin kültürünü, birikimini, düşünce dünyasını ve hayat tarzını söz varlığı içinde yeniden keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi okumaya ve yazmaya teşvik etmek, özgüvenlerini kazandırmak ve güçlendirmeyi amaçladık. Projenin faydalı olacağına inanıyorum. En büyük paydaşımız olan Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür ederiz” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi