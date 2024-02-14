14 araç trafikten men edildi

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11-12 Şubat 2024 tarihlerinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 81 araç kontrol edildi. 178 araç ve sürücüsüne 446 bin 746 TL cezai işlem uygulandı. Uygulama sırasında 14 araç trafikten men edilirken, aranan 1 araç da ele geçirildi. (Toygar DİM)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.