14 araç trafikten men edildi

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11-12 Şubat 2024 tarihlerinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 81 araç kontrol edildi. 178 araç ve sürücüsüne 446 bin 746 TL cezai işlem uygulandı. Uygulama sırasında 14 araç trafikten men edilirken, aranan 1 araç da ele geçirildi. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi