- Asayiş

14 araç trafikten men edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’da jandarma ekipleri sorumluluk sahasında denetimlerini aralıksız sürdürüyor

14 araç trafikten men edildi mask
14 araç trafikten men edildi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11-12 Şubat 2024 tarihlerinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 81 araç kontrol edildi. 178 araç ve sürücüsüne 446 bin 746 TL cezai işlem uygulandı. Uygulama sırasında 14 araç trafikten men edilirken, aranan 1 araç da ele geçirildi. (Toygar DİM)

14 araç trafikten men edildi

Kaynak: Haber Merkezi

# Jandarma, araç, İlçe, Alanya

14 Şub 2024 - 00:06 - Asayiş

Mahreç  Toygar Dim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

14 araç trafikten men edildi mask
14 araç trafikten men edildi
Feci kaza! Asansör ile duvar arasına sıkıştı mask
Feci kaza! Asansör ile duvar arasına sıkıştı
Çocukların kavgası kanlı bitti; arkadaşını öldürdü mask
Çocukların kavgası kanlı bitti; arkadaşını öldürdü
10 gündür haber alınamıyordu; evinde ölü bulundu mask
10 gündür haber alınamıyordu; evinde ölü bulundu
Koca dağ su gibi aktı: Erzincan'da toprak kayması! Çok sayıda işçi toprak altında kaldı mask
Koca dağ su gibi aktı: Erzincan'da toprak kayması! Çok sayıda işçi toprak altında kaldı
Korkunç kaza! Otomobil takla atarak tarlaya girdi: Ölü ve yaralılar var mask
Korkunç kaza! Otomobil takla atarak tarlaya girdi: Ölü ve yaralılar var
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber