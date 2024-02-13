- Asayiş

Petrol ayrıştırma kuyusunda yangın!

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Batman'da petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Petrol ayrıştırma kuyusunda yangın! mask
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Akşam saatlerinde Raman Dağı’nda bulunan bir petrol ayrıştırma kuyusunda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaptığı 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# sevk

13 Şub 2024 - 23:54 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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