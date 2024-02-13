13 Şub 2024 - 23:33- Magazin G:

Afra Saraçoğlu yeni partneriyle set pozu verdi

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Fenomen dizi Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, kadroya dahil olan Melih Özkaya ile set pozu verdi.

Afra Saraçoğlu yeni partneriyle set pozu verdi mask
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Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, her cuma Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

İkinci sezonda yeni karakterlerin dahil olduğu Yalı Çapkını'nın kadrosuna, 56. bölümü itibariyle Melih Özkaya dahil olmuştu. Özkaya, Yalı Çapkını'nda Ökkeş Ağa'nın yeğeni Akın karakterine hayat veriyor.

Kazım hastanedeyken Seyran ile tesadüfen karşılaşan ardından daYalı Çapkını 57. bölümde de Kazım ve Ökkeş Ağa'nın izdivaç planıyla Seyran ile buluşmaya giden Akın karakterini canlandıran Melih Özkaya, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Melih Özkaya rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile sette verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. İkilinin pozu sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: NTV

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13 Şub 2024 - 23:33 - Magazin

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