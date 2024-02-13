Afra Saraçoğlu yeni partneriyle set pozu verdi

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, her cuma Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
İkinci sezonda yeni karakterlerin dahil olduğu Yalı Çapkını'nın kadrosuna, 56. bölümü itibariyle Melih Özkaya dahil olmuştu. Özkaya, Yalı Çapkını'nda Ökkeş Ağa'nın yeğeni Akın karakterine hayat veriyor.
Kazım hastanedeyken Seyran ile tesadüfen karşılaşan ardından daYalı Çapkını 57. bölümde de Kazım ve Ökkeş Ağa'nın izdivaç planıyla Seyran ile buluşmaya giden Akın karakterini canlandıran Melih Özkaya, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Melih Özkaya rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile sette verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. İkilinin pozu sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.