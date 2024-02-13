Yağış sebebiyle çay taştı

Çanakkale’de 2 gündür etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kaz Dağları ve Bayramiç Barajı'ndan beslenen Karamenderes Çayı sağanak yağışların ardından debisinin yükselmesi sonucu taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan tarlaların bir bölümü sular altında kalırken, jandarma ekipleri yolu güvenlik şeridiyle kapadı.

VALİLİK UYARISI GELDİ

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana gelmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımızın çay yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." denildi.

Kaynak: DHA