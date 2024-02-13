Genç müzisyen müziği bıraktığını açıkladı

26 yaşındaki genç müzisyen Deniz Tekin aldığı flaş kararla müziği bıraktığını açıkladı. 2015 yılında başladığı müzik kariyerini sonlandırdığını şu paylaşımıyla duyurdu:
'GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'
‘’16 yaşından 26 yaşına kadar sahnede müzik yapmak baya kapsamlı bir tecrübeydi. Çoğu yola göre stresli ama öğretici bir yoldu. Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım. Belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım. Ama hayatımı bundan kazanmayacağım. Yakın zamanda kocaman bir albüm yaptık ve 9 senedir neredeyse aralıksız hem okudum hem çalıştım. Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim. Sahneye geri dönmeyi düşünmüyorum’'
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.