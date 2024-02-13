13 Şub 2024 - 22:55 - Asayiş

Polisten kaçmak istedi; dereye atladı

İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerinin denetim yaptığını gören bir kişi kaçmaya başladı. Polislerin peşinden koştuğunu gören ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli dereye atladı. Dereden çıkmayan şüpheli ekiplere zor anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından dereden çıkarılan şüpheli önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü.