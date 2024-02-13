Polisten kaçmak istedi; dereye atladı

Denetim yapan polis ekiplerini gören yabancı uyruklu bir kişi kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli dereye atlayarak kaçmaya çalıştı. Vatandaşların merdiven uzatarak yaptığı kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 SAAT SONRA KURTARILDI
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından dereden çıkarılan şüpheli sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan şüpheli ambulansa hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hastanede yapılan işlemlerin ardından polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.