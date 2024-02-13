- Asayiş

Polisten kaçmak istedi; dereye atladı

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İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerinin denetim yaptığını gören bir kişi kaçmaya başladı. Polislerin peşinden koştuğunu gören ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli dereye atladı. Dereden çıkmayan şüpheli ekiplere zor anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından dereden çıkarılan şüpheli önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü.

Polisten kaçmak istedi; dereye atladı mask
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Denetim yapan polis ekiplerini gören yabancı uyruklu bir kişi kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli dereye atlayarak kaçmaya çalıştı. Vatandaşların merdiven uzatarak yaptığı kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 SAAT SONRA KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından dereden çıkarılan şüpheli sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan şüpheli ambulansa hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hastanede yapılan işlemlerin ardından polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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13 Şub 2024 - 22:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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