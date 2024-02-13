13 Şub 2024 - 22:35- Magazin G:

Yargı kadrosuna flaş transfer

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Fenomen dizi Yargı'nın kadrosuna ‘İclal Savcı’ olarak Defne Kayalar dahil oluyor.

Yargı kadrosuna flaş transfer mask
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Geçtiğimiz aylarda Ankara Film Festivali’nde ‘Aniden’ filmindeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanan Kayalar, her bölümü heyecanla beklenen Yargı dizisinde ‘İclal Savcı’ karakterine hayat verecek. Ilgaz ile eskiden tanışan İclal Savcı’nın nasıl bir hikaye ile diziye dahil olacağı sorusu bu pazar yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak.

 Ay Yapım imzalı Yargı dizisi yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

Kaynak: HÜRRİYET

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13 Şub 2024 - 22:35 - Magazin

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