Yargı kadrosuna flaş transfer

Geçtiğimiz aylarda Ankara Film Festivali’nde ‘Aniden’ filmindeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanan Kayalar, her bölümü heyecanla beklenen Yargı dizisinde ‘İclal Savcı’ karakterine hayat verecek. Ilgaz ile eskiden tanışan İclal Savcı’nın nasıl bir hikaye ile diziye dahil olacağı sorusu bu pazar yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak.
Ay Yapım imzalı Yargı dizisi yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.
Kaynak: HÜRRİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.