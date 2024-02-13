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MSB acı haberi duyurdu: Sözleşmeli Adem Kel şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında meydana gelen kazada yaralanan Ulş. Söz. Er Adem Kel'in şehit olduğunu duyurdu.

Acı haber geldi: Bir asker şehit oldu mask
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu şekilde:

"3’üncü Komd. Tug. K.'lığınca 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulş. Söz. Er Adem KEL derhal Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: DHA

# sevk, Devlet, araç

13 Şub 2024 - 21:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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