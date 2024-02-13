Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı iller için sağanak ve kar uyarısında bulunuldu.

AKŞAMDAN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yağışlar, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Tunceli, Bingöl'ün güneybatısı, Batman'ın kuzeyi, Mardin, yarın öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı beklendiği aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi