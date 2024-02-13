- Asayiş

Lisede korkutan yangın

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yangın çıktı. Tedbir amaçlı öğrenciler binadan uzaklaştırılarak yangın söndürüldü.

2 yaşındaki çocuk yangında öldü mask
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Adana'da Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yangın çıktı. Öğrenciler hemen tedbir amaçlı okul binasından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir öğrenci veya öğretmen yara almadı. Çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. 
 

Kaynak: Anadolu Ajansı

13 Şub 2024 - 21:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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