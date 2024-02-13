Lisede korkutan yangın

Adana'da Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yangın çıktı. Öğrenciler hemen tedbir amaçlı okul binasından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir öğrenci veya öğretmen yara almadı. Çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.



Kaynak: Anadolu Ajansı