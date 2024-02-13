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Yunus Emre, Acun Ilıcalı'yı tehdit etti

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TV8'de merakla izlenen Survivor'da her bölüm gerginlik yukarı çıkmaya devam ediyor. Yunus Emre'nin Acun Ilıcalı'yı tehdit etmesiyle Ilıcalı adeta çılgına döndü.

Yunus Emre, Acun Ilıcalı'yı tehdit etti mask
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Heyecanın ve tansiyonun düşmediği Survivor All Star 2024'te  şimdi de Yunus Emre ve Acun Ilıcalı arasında gerginlik yaşandı.

AÇIK AÇIK TEHDİT

Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Ogeday ile kavga eden Yunus Emre'nin ada konseyinde "Ogeday beyefendi ben gerçekten adamına göre muamele yaparım. Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun Abi yani" dedi. Ogeday hakkında yapılan tehtide çok sinirlenen Acun Ilıcalı ise "Neyin tehdidini yapıyorsun sen kardeşim ya" sözleriyle Yunus Emre'ye tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Yunus

13 Şub 2024 - 21:14 - Medya

Mahreç  Haber Merkezi

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