13 Şub 2024 - 21:13- Gündem G:

Hafriyat kamyonu alev alev yandı

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Manisa'da seyir halindeki hafriyat kamyonu alev topuna döndü. Kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Hafriyat kamyonu alev alev yandı mask
Hafriyat kamyonu alev alev yandı
Hafriyat kamyonu alev alev yandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu alev alev yandı. Söndürülen yangın sonrası kamyon kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Toygar Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait inşaat alanında meydana geldi. A.B. (40) yönetimindeki 06 FZ 9380 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Kamyonun ön kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Kamyonun alev aldığını fark eden A.B., durdurduğu aracı terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kamyon sürücüsü A.B. olaydan yara almazken, jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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13 Şub 2024 - 21:13 DHA Manisa- Gündem

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