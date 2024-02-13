Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu alev alev yandı. Söndürülen yangın sonrası kamyon kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Toygar Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait inşaat alanında meydana geldi. A.B. (40) yönetimindeki 06 FZ 9380 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Kamyonun ön kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Kamyonun alev aldığını fark eden A.B., durdurduğu aracı terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kamyon sürücüsü A.B. olaydan yara almazken, jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.