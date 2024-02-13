13 Şub 2024 - 21:06 - Asayiş

2 katlı bina çöktü; 1 kişi enkaz altında kaldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, odun depolanan 2 katlı metruk bina çöktü. Bu sırada odun almak için evde bulunan ve enkaz altında kalan Bülent A.'nın (44) kurtarılması için çalışma başlatıldı.