- Asayiş

2 katlı bina çöktü; 1 kişi enkaz altında kaldı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, odun depolanan 2 katlı metruk bina çöktü. Bu sırada odun almak için evde bulunan ve enkaz altında kalan Bülent A.'nın (44) kurtarılması için çalışma başlatıldı.

2 katlı bina çöktü; 1 kişi enkaz altında kaldı mask
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Uzun zamandır kullanılmayan 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı.

ODUN ALMAK İSTERKEN ENKAZ ALTINDA KALDI

Odun almak isterken çöken binanın enkazı altında kalan Bülent A.'nın kurtarılmasına yönelik ekiplerin çalışması sürüyor. 

Kaynak: DHA

# Çökme, sağlık, Polis, sevk, Kurtarma

13 Şub 2024 - 21:06 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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