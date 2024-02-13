Otoyolda minibüs alev topuna döndü

Çatalca'da TEM otoyolu Edirne istikametinde minibüsün motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Ahmediye Mahallesi mevki Edirne istikametinde seyir halindeki bir minibüste çıktı. Minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını gören şoför, minibüsü emniyet şeridine aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.