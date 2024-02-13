13 Şub 2024 - 21:00- Gündem G:

Feci olay! Restoranın asma tavanı çöktü, çok sayıda yaralı var

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Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde bulunan bir restoranın asma tavanın çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Feci olay! Restoranın asma tavanı çöktü, çok sayıda yaralı var mask
Feci olay! Restoranın asma tavanı çöktü, çok sayıda yaralı var
Feci olay! Restoranın asma tavanı çöktü, çok sayıda yaralı var
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Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde hizmet veren restoran zincirinin şubesinde asma tavan, saat 17.30 sıralarında işletmede müşteriler varken henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Restoranda bulunan 11 kişi tavandan düşen parçalar nedeniyle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 11 yaralı, tedavi için çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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13 Şub 2024 - 21:00 DHA - Gündem

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