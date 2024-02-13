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Antalya'da hortum oluştu

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Kaş'ın açıklarında hortum meydana geldi.

Antalya'da hortum oluştu
Antalya'da hortum oluştu
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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında hortum oluştu.

Kalkan Mahallesi'nde kıyıya yakın bir noktada hortum meydana geldi. Herhangi zarara neden olmayan hortum, etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

# Antalya, Deniz, hortum, Kas

13 Şub 2024 - 20:55 AA Antalya- Gündem

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