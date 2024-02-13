- Siyaset

Başkan adayı olduğunu açıklayıp yollara düştü

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Erhan Ersavaş (41), depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta saat 04.17'de, Ankara'dan Kahramanmaraş'a başlattığı yürüyüşün 8'inci günü Kayseri'ye ulaştı. Ersavaş, 18 Şubat'ta Kahramanmaraş'a varmayı hedeflediğini söyledi.

Başkan adayı olduğunu açıklayıp yollara düştü mask
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Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte özel bir okulda resim öğretmenliği yapan Erhan Ersavaş, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu. Ersavaş, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta saat 04.17'de depremde hayatını kaybedenlerin anısına elinde 'Sesimi duyan var mı? Kahramanmaraş' yazılı döviz ile siyasetin de dikkatini çekmek için   Ankara'dan Kahramanmaraş'a yürümeye başladı.

8 GÜN SONRA KAYSERİ'YE ULAŞTI

8 gün sonra Kayseri'ye ulaşan Ersavaş, "6 Şubat depremlerinde maalesef çok büyük kayıplar yaşadık. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirildi ama aslında biz o gün kıyameti yaşadık. Şehrimin sorunlarını dile getirmek amacıyla depremin 1'inci yıl dönümü olan 6 Şubat 04.17'de Gazi Meclisimizden yürüyerek Kahramanmaraşıma doğru ilerlemeye devam ediyorum. Bugün 8'inci günüm, Kayseri'nin girişindeyiz. Kayseri halkı özellikle depremin ilk gününden bu yana yanımızda olan memleketlerden bir tanesi. Onlar da bize kapılarını açtı" ifadelerini kullandı.

'KAHRAMANMARAŞ'A 18 ŞUBAT'TA ULAŞACAĞIM'

Kahramanmaraş'ın sesini duyurmak için bu yola çıktığını belirten Ersavaş, "'Kahramanmaraş'ın hiç bir şeye ihtiyacı' yok diyenlere inat, 'Kahramanmaraş'ın her şeye ihtiyacı var' diyoruz. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan turizme, konutlardan spor alanlarına kadar Kahramanmaraş'ın A'dan Z'ye her şeye ihtiyacı olduğunu savunuyoruz.  18 Şubat Pazar günü şehrime varmayı umut ediyorum." diye konuştu.

Erhan Ersavaş  2 Şubat tarihinde Kahramanmaraş İl Seçim Kurulu Başkanlığı Dulkadiroğlu İlçe Seçim Müdürlüğü'ne Kahramanmaraş Bağımsız Büyükşehir Başkan adaylığı için başvurduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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13 Şub 2024 - 20:35 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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