Feci kaza! Asansör ile duvar arasına sıkıştı

İş yerinde sürekli arıza yaptığı iddia edilen asansörde bulunan 17 yaşındaki Arda G. asansörü tamir etmeye çalıştığı sırada, asansörün hareket etmesiyle duvarla kabin arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SIKIŞARAK CAN VERDİ
Asansörle duvar arasında sıkışan Arda G. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Arda G. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Arda G.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.