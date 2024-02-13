- Asayiş

Feci kaza! Asansör ile duvar arasına sıkıştı

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İstanbul Arnavutköy'de çalıştığı iş yerindeki asansör ile duvar arasında sıkışan 17 yaşındaki Arda G. hayatını kaybetti.

Feci kaza! Asansör ile duvar arasına sıkıştı mask
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İş yerinde sürekli arıza yaptığı iddia edilen asansörde bulunan 17 yaşındaki Arda G. asansörü tamir etmeye çalıştığı sırada, asansörün hareket etmesiyle duvarla kabin arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SIKIŞARAK CAN VERDİ

Asansörle duvar arasında sıkışan Arda G. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Arda G. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Arda G.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA

# sevk, sağlık, Polis

13 Şub 2024 - 20:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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