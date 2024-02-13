Artık isteyen herkes bunu yaptırabilecek. Bilenler koşa koşa Nüfus Müdürlüğü'ne gidiyor

İçişleri Bakanlığı'nın 2017'de başlattığı çipli yeni kimlik kartları uygulaması, vatandaşların artık ehliyetlerini yanlarında taşımalarını gerektirmeyecek bir yeniliği de beraberinde getiriyor. Yeni dönemde, kimlik kartları ve sürücü belgeleri tek bir çipli kartta birleştirilebiliyor. Bu gelişme, hem pratiklik hem de güvenlik açısından büyük önem taşıyor.

BİRLEŞTİRME İŞLEMİ BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR



Yeni çipli kimlik kartları sayesinde, vatandaşlarımız için sunulan olanaklar genişliyor. Artık yeni tip ehliyet ve kimlik kartı sahipleri, iki belgeyi tek bir kartta toplayarak, cüzdanlarında daha az yer kaplayacak bir çözüme kavuşuyorlar. Bu birleştirme işlemi, kimlik kartlarının çip özelliği sayesinde mümkün hale geliyor.

RANDEVU ALMAK YETERLİ

Ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemi, yeni tip her iki belgeye de sahip vatandaşlar için ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. İşlemi yaptırmak için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden randevu almak yeterli oluyor. Ardından randevu saatinde ilgili Nufüs Müdürlüğü'ne giderek işlemini 5 dakikada vatandaşlar yaptırabilecek.

YENİ ÇİPLİ KARTLAR KOLAYLIK SAĞLIYOR





Yeni çipli kimlik kartları, sadece ehliyet birleştirme özelliğiyle değil, aynı zamanda biyometrik doğrulama, e- devlet uyumluluğu gibi çeşitli faydalı özellikler sunuyor. Bu kartlar, gelecekte pasaport ve banka kartı işlevlerini de üstlenebilecek kapasitede tasarlanmış durumda.

Kaynak: Haber Merkezi