Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl ne kadar olacak?

Sabah gazatesinin haberine göre, bu yıl için ilk ikramiye Ramazan bayramı öncesi 1-9 Nisan tarihlerinde ödenecek.1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak. EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese de Ramazan bayramı ikramiyesini hak edecekler.

İKİ İKRAMİYE BİRDEN ALACAKLAR

Yılın ikinci ikramiyesi ise 10-15 Haziran haftasında ödenecek. Bu durumda 31 Mart'a kadar emeklilik için başvurmuş EYT'liler ve sigortalılar işlemleri bitmemiş olsa bile hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı ikramiyelerini alacaklar. Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar ise sadece Kurban bayramı ikramiyesini alabilecekler.

Öncelikle emeklilik için başvurduğunuz tarih hem aylık alma ve hesaplama günü açısından hem de zamların ve refah paylarının uygulanması açısından önem kazanıyor.2024 yılında başvuran tüm EYT'liler ve diğer emekli olacak sigortalılar da bu yıl yapılacak tüm enflasyon artışlarından ve refah paylarından faydalanacak.

EYT'li sigortalı eğer başvuruyu Temmuz artışından sonra yaparsa örneğin Ağustos ayında yaparsa bu kez aylığı 1 Eylül'den itibaren hesaplanacak ve 2024 yılı içinde yapılan tüm artışlar hesaba katılacak. Bu emekli aylığına ayrıca Ocak 2025 zammını da ekleyecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM TUTARLARI





Yüzde 20 zam olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 4 bin 800 lira olacak.

Yüzde 25 zam olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 5 bin lira olacak.

Yüzde 30 zam olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 5 bin 200 lira olacak.

Yüzde 40 zam olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 5 bin 600 lira olacak.

Yüzde 50 zam olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 6 bin lira olacak.

Zam tutarı yüzde 100 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 8 bin lira olacak.

Kaynak: SABAH