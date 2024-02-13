13 Şub 2024 - 19:50- Spor G:

Alanyaspor, Adana Demirspor için hazır

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Corendon Alanyaspor, pazar günü evinde Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maça hazırlanıyor.

Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı mask
Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü evinde Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Koordinasyon çalışmasının ardından idman, dar alanda turnuva maçıyla tamamlandı.

Alanyaspor, maç hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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13 Şub 2024 - 19:50 AA Antalya- Spor

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