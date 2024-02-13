13 Şub 2024 - 19:40- Gündem G:

Erdoğan'dan Erzincan talimatı: Tüm imkanlar seferber edilsin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili validen bilgi aldı. Erdoğan kurtarma çalışmalarıyla ilgili tüm imkanların seferber olmasını istedi.

Erdoğan'dan Erzincan talimatı: Tüm imkanlar seferber edilsin mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasıyla ilgili, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.

Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Kaynak: KARAR

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13 Şub 2024 - 19:40 - Gündem

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