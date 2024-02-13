13 Şub 2024 - 19:40- Gündem

Erdoğan'dan Erzincan talimatı: Tüm imkanlar seferber edilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili validen bilgi aldı. Erdoğan kurtarma çalışmalarıyla ilgili tüm imkanların seferber olmasını istedi.