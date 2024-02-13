13 Şub 2024 - 19:21- Gündem G:

Cinayetten müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü Alanya'da yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da, "cinayet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından hakkında müebbet hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Cinayetten müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü Alanya'da yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da, İskenderun'da 2 kişiyi öldürmek suçundan kesinleşmiş ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle aranan ve 5 yıldır kimliğini gizleyerek kaçmaya çalışan Murat Batan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları sonucunda 2019 yılından bu yana kimliğini gizleyip, kendini 'Murat Atabey' adıyla tanıtarak kaçan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla aranan Murat Batan'ı Mahmutlar Mahallesi'nde yakaladı. Batan'ın 2019 yılında İskenderun'da 2 kişinin 'tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürülmesi' suçunun yanı sıra 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ' var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yol kesmek suretiyle suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla gece vakti silahla birden fazla kişiyle yağma' suçlarından arandığı belirlendi. Murat Batan, Cumhuriyet savcısının talimatıyla sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA

# Cinayet, Alanya, hapis, yakalama, Mahmutlar, İlçe

13 Şub 2024 - 19:21 DHA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Son dakika! Madende toprak kayması meydana geldi. Toprak altında işçiler var mask
Son dakika! Madende toprak kayması meydana geldi. Toprak altında işçiler var
Gençliğin adayı Gökce mask
Gençliğin adayı Gökce
ÇHD Alanya’dan protesto mask
ÇHD Alanya’dan protesto
Otomobil takla attı! Sürücü hayatını kaybetti mask
Otomobil takla attı! Sürücü hayatını kaybetti
Korkunç kaza! Hafriyat kamyonu aydınlatma direğine çarptı  mask
Korkunç kaza! Hafriyat kamyonu aydınlatma direğine çarptı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber