Anavatan Partisi, Kepez ve Finike Belediye Başkan adaylarını açıkladı

Anavatan Partisi, 4 büyükşehir belediyesi ve toplamda 2 il ile 27 ilçedeki adaylarını belirledi. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ali Sungur, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Erkan Eskiler ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Halil İbrahim Polat belirlendi.



Adaylar arasında yer alan diğer isimler ise şu şekilde oldu:



Adana Saimbeyli Belediye Başkanı ve Adayı: Mustafa Şahin Gökçe



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ali Sungur



İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı: Yıldız Niğdeli



İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı: Fatma Sözer



İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı: Berk Albayrak



İzmir Buca Belediye Başkan Adayı: Recep Çakılkaya



İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı: Bahri Balıkçılar



İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı: Aysen Uygun



İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı: Nejat Yıldan



İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı: Muazzez Özacar



İzmir Konak Belediye Başkan Adayı: Hülya Tümtürk



Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Nail Kaplı



Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı: Serkan Saraçoğlu



Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Erkan Eskiler



Selçuklu Belediye Başkan Adayı: Hulusi Güngör



Meram Belediye Başkan Adayı: Mustafa Malas



Karatay Belediye Başkan Adayı: Mustafa Çetin



Giresun Belediye Başkanı Adayı: Semih Nefes



Giresun Dereli Belediye Başkan Adayı: Yıldız Kasapoğlu



Çorum Belediye Başkan Adayı: Hasan Kabak



Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı: Hasan Dinçer



Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı: Hatice Taştan



Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı: Uğurcan Kapıdağ



Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ziya Yiğit Tuncer



Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Recai Canoruç



Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı: Güven Yavuz



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Halil İbrahim Polat



Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı: Müslim Kutan



Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan AdayıNecmi Durmaz



Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı: Abdurrahman Şakiroğlu



Kırıkkale Bahşili Belediye Başkan Adayı: Ali İhsan Baykal



Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı: Alihan Kansu



Antalya Finike Belediye Başkan Adayı: Ahmet Koç











Kaynak: DHA