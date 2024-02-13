Anavatan Partisi, Kepez ve Finike Belediye Başkan adaylarını açıkladı

Anavatan Partisi, 4 büyükşehir belediyesi ve toplamda 2 il ile 27 ilçedeki adaylarını belirledi. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ali Sungur, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Erkan Eskiler ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Halil İbrahim Polat belirlendi.
Adaylar arasında yer alan diğer isimler ise şu şekilde oldu:
Adana Saimbeyli Belediye Başkanı ve Adayı: Mustafa Şahin Gökçe
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ali Sungur
İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı: Yıldız Niğdeli
İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı: Fatma Sözer
İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı: Berk Albayrak
İzmir Buca Belediye Başkan Adayı: Recep Çakılkaya
İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı: Bahri Balıkçılar
İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı: Aysen Uygun
İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı: Nejat Yıldan
İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı: Muazzez Özacar
İzmir Konak Belediye Başkan Adayı: Hülya Tümtürk
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Nail Kaplı
Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı: Serkan Saraçoğlu
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Erkan Eskiler
Selçuklu Belediye Başkan Adayı: Hulusi Güngör
Meram Belediye Başkan Adayı: Mustafa Malas
Karatay Belediye Başkan Adayı: Mustafa Çetin
Giresun Belediye Başkanı Adayı: Semih Nefes
Giresun Dereli Belediye Başkan Adayı: Yıldız Kasapoğlu
Çorum Belediye Başkan Adayı: Hasan Kabak
Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı: Hasan Dinçer
Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı: Hatice Taştan
Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı: Uğurcan Kapıdağ
Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ziya Yiğit Tuncer
Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Recai Canoruç
Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı: Güven Yavuz
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Halil İbrahim Polat
Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı: Müslim Kutan
Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan AdayıNecmi Durmaz
Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı: Abdurrahman Şakiroğlu
Kırıkkale Bahşili Belediye Başkan Adayı: Ali İhsan Baykal
Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı: Alihan Kansu
Antalya Finike Belediye Başkan Adayı: Ahmet Koç
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.