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Anavatan Partisi, Kepez ve Finike Belediye Başkan adaylarını açıkladı

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Anavatan Partisi, yerel seçimlere sayılı günler kala 4 büyükşehir, 2 il ve 27 ilçede adaylarını açıkladı. Ankara, İstanbul ve diğer illerden oluşan geniş bir kapsamda belediye başkan adaylarını açıkladı. Antalya da iki ilçe adayını açıkladı.

Anavatan Partisi, Kepez ve Finike Belediye Başkan adaylarını açıkladı mask
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Anavatan Partisi, 4 büyükşehir belediyesi ve toplamda 2 il ile 27 ilçedeki adaylarını belirledi. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ali Sungur, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Erkan Eskiler ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Halil İbrahim Polat belirlendi.


Adaylar arasında yer alan diğer isimler ise şu şekilde oldu:


Adana Saimbeyli Belediye Başkanı ve Adayı: Mustafa Şahin Gökçe


İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ali Sungur


İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı: Yıldız Niğdeli


İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı: Fatma Sözer


İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı: Berk Albayrak


İzmir Buca Belediye Başkan Adayı: Recep Çakılkaya


İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı: Bahri Balıkçılar


İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı: Aysen Uygun


İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı: Nejat Yıldan


İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı: Muazzez Özacar


İzmir Konak Belediye Başkan Adayı: Hülya Tümtürk


Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Nail Kaplı


Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı: Serkan Saraçoğlu


Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Erkan Eskiler


Selçuklu Belediye Başkan Adayı: Hulusi Güngör


Meram Belediye Başkan Adayı: Mustafa Malas


Karatay Belediye Başkan Adayı: Mustafa Çetin


Giresun Belediye Başkanı Adayı: Semih Nefes


Giresun Dereli Belediye Başkan Adayı: Yıldız Kasapoğlu


Çorum Belediye Başkan Adayı: Hasan Kabak


Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı: Hasan Dinçer


Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı: Hatice Taştan


Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı: Uğurcan Kapıdağ


Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ziya Yiğit Tuncer


Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Recai Canoruç


Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı: Güven Yavuz


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Halil İbrahim Polat


Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı: Müslim Kutan


Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan AdayıNecmi Durmaz


Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı: Abdurrahman Şakiroğlu


Kırıkkale Bahşili Belediye Başkan Adayı: Ali İhsan Baykal


Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı: Alihan Kansu


Antalya Finike Belediye Başkan Adayı: Ahmet Koç


 



Kaynak: DHA

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13 Şub 2024 - 18:55 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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