Erkan Özerman hayatını kaybetti

86 yaşındaki tasarımcı ve organizatör Erkan Özerman kanserle mücadelesi sonucunda hayatını kaybetti. Özerman'ın vefat haberi, Film-San Vakfı tarafından duyuruldu. Vakıf açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Film-San Vakfı'nın kurucularından organizatör Erkan Özerman’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun"

BEST MODEL'İN KURUCU BAŞKANI KİMDİR?





1938 yılında İstanbul'da doğan Erkan Özerman, Galatasaray Lisesi'nin ardından eğitimi Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda tamamladı. Türkiye'deki önemli gece kulüplerinin kurucusu olan Özerman Best Model of Turkey'in Kurucu Başkanı olmuştur

Kaynak: Haber Merkezi