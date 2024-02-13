13 Şub 2024 - 18:24- Ekonomi G:

Kiracılara flaş uyarı: Gün detayı çok önemli

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Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Kiracıların evden çıkmadan önce ev sahibine bildirmesi gereken süre konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklar davalara neden olabiliyor. Kiracı evden çıkmadan kaç gün önce ev sahibine çıkışı bildirmeli?

Kiracılara flaş uyarı: Gün detayı çok önemli mask
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Kiracıların evden çıkmadan önce ev sahibine bildirmesi gereken süre, kira sözleşmesinin türüne göre değişir.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmeleri:

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiracı, kira sözleşmesi yılının dolmasına 15 gün kala ev sahibine yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır.
Bu bildirim yapılmadığı takdirde kira sözleşmesi bir yıl daha uzamış sayılır.

Kiracı, kanuni süre içerisinde bildirim yapmazsa ve evden çıkarsa ev sahibine 3 aylık kira bedeli kadar tazminat ödemek zorunda kalabilir.
Kiracı, evden çıkmadan önce yerine bir kiracı bulursa tazminat ödemek zorunda kalmaz.

Kiracılara flaş uyarı: Gün detayı çok önemli

Belirli Süreli Kira Sözleşmeleri:

Belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracı, sözleşmenin bitiş tarihinden en az 1 ay önce ev sahibine yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır.
Bu bildirim yapılmadığı takdirde kiracı, sözleşmede belirtilen kira bedelini bir ay daha ödemek zorundadır.

Bildirimin Yapılması:

Bildirim, yazılı olarak ve taahhütlü posta veya elden yapılmalıdır.
Bildirimde, kira sözleşmesinin hangi tarihte sona ereceği ve evden çıkılacağı açıkça belirtilmelidir.

13 Şub 2024 - 18:24 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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