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Çocukların kavgası kanlı bitti; arkadaşını öldürdü

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Eskişehir'de H.C.T. (16), tartıştığı Rahman Efe Orak'ı (17) bıçaklayarak öldürdü.

Çocukların kavgası kanlı bitti; arkadaşını öldürdü mask
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Eskişehir'de gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi 75'nci Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda H.C.T. ile husumet yaşadığı Rahman Efe Orak arasında tartışma çıktı. H.C.T., bıçakla Orak'ı yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Orak, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan H.C.T. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen H.C.T. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.  (DHA)

Kaynak: DHA

# sevk, Gelen

13 Şub 2024 - 18:22 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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