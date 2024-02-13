Altın almak isteyenler yeni adresi...

Türkiye'de altın ticaretine getirilen kotanın ardından yaşanan arz sıkıntısı, yerli firmaları yurt dışında üretim arayışına zorladı. Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın'ın açıklamalarına göre, altın ithalatındaki kotalar nedeniyle kilogram başına oluşan ortalama 3 bin dolarlık fark, sektörü olumsuz etkiledi ve rekabet koşulları altında ezilen firmaları Dubai gibi alternatif üretim merkezlerine yönlendirdi. Kotanın getirilmesi, yurt içindeki altın arzını sınırlayarak, fiyat farklılıklarının ortaya çıkmasına ve kaçakçılığın artmasına yol açtı. Yakın, resmi olarak altın ithal edilmediği için cari açığın düşmüş gibi göründüğünü ancak bu durumun gerçekleri yansıtmadığını belirtti.
7,7 MİLYAR DOLAR
Türk mücevher sektörünün küresel ihracattaki payının artış gösterdiğini belirten Yakın, sektörün 2023 yılını 7,7 milyar dolarlık ihracatla kapattığını ve bu başarının küresel rekabetçiliğin bir göstergesi olduğunu ifade etti. 2024 yılı için 10 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılabileceğine inandığını dile getirdi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.