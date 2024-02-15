Mahkemeden ilan

T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/260 Esas
DAVACI : APTURAHMAN TURGUT VE DAVA ARKADAŞLARI
DAVALI : BAYRAM UÇ
Davacılar vekili tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zabtı tebliğe çıkarılmış olup, mernis adresinizin yetersiz diğer adreslerinize çıkarılan tebligatlarda tanınmadığınızda iade gelmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zabtı ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinde özetle; Dava konusu Antalya ili, Aksu ilçesi, Boztepe köyü, 21, 280 ve 410 parsellerdeki davalılara ait tapu kayıtlarının ayrı ayrı iptali ile miras payları ve satış vaadi sözleşmeleri doğrultusunda hesaplanmasını dava ettikleri anlaşılmış olmakla, bu ilan yayınından itibaren 2 haftalık süre içinde davaya karşı cevaplarını sunması hususu ilanen tebliğ olunur.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.