Mahkemeden ilan

T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/260 Esas

DAVACI : APTURAHMAN TURGUT VE DAVA ARKADAŞLARI

DAVALI : BAYRAM UÇ

Davacılar vekili tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zabtı tebliğe çıkarılmış olup, mernis adresinizin yetersiz diğer adreslerinize çıkarılan tebligatlarda tanınmadığınızda iade gelmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zabtı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Dava konusu Antalya ili, Aksu ilçesi, Boztepe köyü, 21, 280 ve 410 parsellerdeki davalılara ait tapu kayıtlarının ayrı ayrı iptali ile miras payları ve satış vaadi sözleşmeleri doğrultusunda hesaplanmasını dava ettikleri anlaşılmış olmakla, bu ilan yayınından itibaren 2 haftalık süre içinde davaya karşı cevaplarını sunması hususu ilanen tebliğ olunur.