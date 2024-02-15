15 Şub 2024 - 00:03- Resmi İlanlar G:

Mahkemeden ilan

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T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2022/260 EsasDAVACI : APTURAHMAN TURGUT VE DAVA ARKADAŞLARIDAVALI : BAYRAM UÇDav...

Mahkemeden ilan mask
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T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/260 Esas
DAVACI : APTURAHMAN TURGUT VE DAVA ARKADAŞLARI
DAVALI : BAYRAM UÇ
Davacılar vekili tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zabtı tebliğe çıkarılmış olup, mernis adresinizin yetersiz diğer adreslerinize çıkarılan tebligatlarda tanınmadığınızda iade gelmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zabtı ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinde özetle; Dava konusu Antalya ili, Aksu ilçesi, Boztepe köyü, 21, 280 ve 410 parsellerdeki davalılara ait tapu kayıtlarının ayrı ayrı iptali ile miras payları ve satış vaadi sözleşmeleri doğrultusunda hesaplanmasını dava ettikleri anlaşılmış olmakla, bu ilan yayınından itibaren 2 haftalık süre içinde davaya karşı cevaplarını sunması hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01984013

15 Şub 2024 - 00:03 - Resmi İlanlar

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