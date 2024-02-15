Mahkemeden ilan

T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/591 Esas

DAVALILAR : 1- DURDANE EKER Kılavuz Mah. 63. Sk No: 6 D: 14 Merkez/ SİVAS

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Dava dilekçesi, Tevzi Formu ve Tensip Tutanağı bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin kapalı olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tevzi formu ve tensip tutanağıilanen tebliğine karar verilmiştir.

24/11/2022 tarihinde Antalya ili, Muratpaşa ilçesinde davalı Süleyman Toptek sevk ve idaresindeki, 58 BG 458 plaka sayılı aracı ile seyir halindeyken kırmızı ışıkta durmayıp aracının ön kısımlarıyla müvekkilin 07 AUF 069 plakalı araca arkadan çarpmasıyla maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğinden bahisle iş bu dava açılmış olup, davaya cevap süresi 2 hafta olup süresinde cevap verilmez ise dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınızın ihtar olduğu, cevap dilekçesi verilir ise HMK 129. maddedeki hususlar bulunmalı varsa ilk itirazlar bu ilan sonucunda bildirilmeli dilekçe ve ekli belgelerin karşı tarafa tebliğ edilecek suretler de eklenmeli ve T.C kimlik numaraları mutlaka yazılmalıdır. ( 6100 Sk. 122,126,127,128,129 maddeler) 21/12/2023