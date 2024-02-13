- Ekonomi

Staj ve Çıraklık mağdurlarına müjde: 6 yıl sigortaya işleniyor

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) yasasının çıkması ile birlikte yeni bir mağduriyet olarak ortaya çıkan ve durumu adaletsizlik olarak gören Staj ve çıraklık mağdurlarına müjde geldi. Yeni düzenlemeye göre, sigortaya 6 yıl işlenebilecek...

Staj ve Çıraklık mağdurlarına müjde: 6 yıl sigortaya işleniyor mask
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) yasası ile birlikte milyonlarca EYT'linin emekli olmasından sonra Staj ve çıraklık mağdurları da adalet arayışına girmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen mevzuata göre, emeklilik hakkı arayışında olanlar için yeni bir fırsat doğdu. SGK’nın son düzenlemesiyle birlikte, staj ve çıraklık dönemlerinin de borçlanılabilmesi, emeklilik sürecini hızlandıran ve daha erken emeklilik imkanı sağlayan bir adım olarak öne çıkıyor.

Staj ve çıraklık dönemlerinin borçlanılması, emeklilik sürecindeki prim günlerini artırarak daha erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu kapsamda, çalışma koşullarına göre değişen şartlara dikkat edilmeli. Hizmet akdi ile çalışanlar (4A), kendi namına çalışanlar veya isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler (4B) ve kamuda çalışanlar (4C) için farklı düzenlemeler bulunuyor.

Staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta yapılır ve iş kazası ile meslek hastalıklarına karşı koruma sağlanır. Ancak, bu dönemler genellikle emeklilik hesabında başlangıç olarak kabul edilmez ve prim günleri eklenmez. Ancak, avukatlar staj sürelerini borçlanabilirken, anneler için doğum sonrası dönemler istisna olarak değerlendirilmekte.

Borçlanma işlemi, genellikle fiilen çalışmanızı ve prim ödemenizi gerektirir. Ancak, askerlik süresi gibi bazı istisnalarla borçlanma yoluyla prim kazanmak mümkündür. Erkekler askerlik sürelerini borçlanarak prim günlerini tamamlayabilirler. Yurtdışında yaşayan gurbetçiler de yurtdışındaki sürelerini borçlanarak prim kazanabilirler. Erkeklerin askerlikleri, sigorta başlangıcından önce yapılmışsa, borçlanma işlemi işe giriş tarihini geri çekebilir ve prim günlerini hızla tamamlamalarına olanak tanır.

Borçlanma işlemi belirli bir miktar ödeme yaparak gün satın alma şeklinde gerçekleşir. Borçlanma miktarı bireyin belirleyebileceği bir aralıkta seçilebilir. Genellikle brüt asgari ücretin yüzde 32’si ile 7.5 katı arasında bir rakam tercih edilebilir. Borçlanma işlemi, emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlamak isteyenler için önemli bir seçenek sunarak erken emeklilik kapılarını aralıyor.

# Son, Sosyal, sonra, yüzde

13 Şub 2024 - 17:43 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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