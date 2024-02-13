‘Alanya'da İyi Parti bayrağını dalgalandıracağız’ Sandal, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu

İYİ Parti Alanya Meclis Üyesi aday adayı Metehan Sandal, bugün Zencefil Cafe Restaurant’ta düzenlenen kahvaltı etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinliğe Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve üyeleri de katıldı. Kahvaltının ardından yapılan toplantıda Sandal, aday adaylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

‘BİZ GENÇLERE İNANIN, GÜVENİN’

Sandal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İyi Parti Alanya Meclis Üyesi Aday Adayıyım. 26 yaşındayım ve 17 yaşından bu yana ticaretle uğraşıyorum. İlk işletme deneyimimi Kocaeli’de yaşadım ve daha sonra Alanya’da kafe sektöründe faaliyet gösterdim. Şu anda ise emlak ve inşaat ofisim var. Biz gençlere inanın, güvenin. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Umudumuz gençliktedir’ sözü, biz gençleri fazlasıyla motive ediyor” dedi.

‘ALANYA’DA İYİ PARTİ BAYRAĞINI DALGALANDIRACAĞIZ’

Ayrıca, Sandal, İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’e güvenini de dile getirerek, “Hep beraber el ele verip Mehmet Şahin ve ekibine güvenerek bu yerel seçimde Alanya’da İyi Parti bayrağını dalgalandıracağız” dedi.

‘HİÇBİR ZAMAN PARTİZANLIK YAPMADIM’

Sandal, siyasi duruşuyla ilgili olarak, “Hiçbir zaman partizanlık yapmadım ve yapmayı da düşünmüyorum. Kutuplaştırma ve ötekileştirme bizi ileriye taşımıyor. Eleştiren değil, eleştiri alan bir siyasi olacağım. Alanya basını olmazsa Alanya çok sessiz kalır. Basın olmasa belki yanlış yönlendirilebiliriz. Sizler sayesinde daha fazla hizmet edebiliyor, görebiliyoruz. Basın mensuplarını başımın üstünde tutarım. Eleştiriye her zaman açığım” ifadelerini kullandı.

‘MEHMET ŞAHİN’İ KAZANDIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’

Sandal, son olarak, “Meclis listelerinde nerede olduğumuzun bir önemi yok. Birinci sırada da olsak, sonuncu sırada da olsak veya hiç olmasak da, biz Mehmet Şahin’e söz verdik. Kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. İlerleyen yıllarda inşallah daha iyi yerlerde olacağız. Çizgimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu. (Şerife ÇOBAN)