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10 gündür haber alınamıyordu; evinde ölü bulundu

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde tek yaşayan Gamze Kösedağ (33), evinde ölü bulundu.

10 gündür haber alınamıyordu; evinde ölü bulundu mask
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5 katlı apartmanın 1'nci katından kötü koku gelmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kapı açılmayınca evin balkonundan içeri giren ekipler, Gamze Kösedağ'ın hareketsiz gördü. İncelemede, tek yaşayan Kösedağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

10 GÜNDÜR ULAŞILAMIYORDU

Otopsi sonucunda kesin ölüm nedeni belirlenecek. Öte yandan ilçedeki bir gazinoda çalıştığı öğrenilen Kösedağ'dan 10 gündür haber alınamadığı ancak hakkında herhangi bir kayıp başvurusunun olmadığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, sevk, acil

13 Şub 2024 - 17:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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