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İYİ Parti'de yeni deprem! Belediye başkan adayı, adaylıktan çekildi

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İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Meral Akşener'in rozet takarak Seydikemer belediye başkan adayı olarak açıkladığı Harun Sağır, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

İYİ Parti'de yeni deprem! Belediye başkan adayı, adaylıktan çekildi mask
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İYİ Parti'nin Seydikemer  belediye başkan adayı olarak açıkladığı Harun Sağır, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Sağır şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 aydır Seydikemer'de belediye başkan adayı olarak çalışmalar sürdürmekteydim. Bu süreç, 2023 yılı Kasım ayı içerisinde İYİ Parti, CHP, DEVA ve SP ilçe başkanlarının iş birliği ile başladı. İlçe başkanları uzun süredir ilçede yerel seçimlere yönelik ittifak halinde çalışmalar yaptıklarını ifade ederek şahsıma Seydikemer İttifakı'nın adayı olma teklifi yaptılar.

'İTTİFAK BOZULDU'

İttifak halinde seçime girilmesi koşuluyla  aday olacağımı ifade ettim ve İYİ Parti Seydikemer Belediye Başkan adayı oldum. Seçimlere şahsımın başkan adaylığında girilmesi ve başka aday çıkarılmaması hususunda taahhüt verilmiştir. Ancak geldiğimiz süreçte, ittifakın en büyük ortağı olan CHP'nin aday çıkarması üzerine Seydikemer'de kurulan ittifak bozulmuş ve siyasi açıdan dağınık bir süreç ortaya çıkmıştır. Bu dağınık sürecin oluşmasında siyasi partilerin genel başkan düzeyinde olumsuz tutum ve davranışları etkili olmuş ve maalesef Seydikemer İttifakı'nın sürdürülmesi imkansız hale gelmiştir. Seydikemer'de belediye başkan adaylığından çekiliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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13 Şub 2024 - 17:26 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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