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Kanye West yine eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

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İlginç açıklamaları ve paylaşımlarıyla sosyal medya gündeminden düşmeyen Kanye West eşinin yine müstehcen fotoğrafını paylaşarak gündem oldu.

Kanye West yine eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı mask
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Kim Kardashian ile evliliğini bitirdikten sonra Bianca Censori ile evlenen ABD'li rapçi Kanye West, bu evlilikle yaptığı paylaşımlarla çok sık bir şekilde gündeme geliyor. Eşinin müstehcen fotoğraflarını Kanye West bu harekete hem gündeme oturmuş hem de tepki çekmişti. 

Aynı zamanda kısa bir süre önce West "Vultures Volume 1" albümünün kapağında eşi Bianca'nın çıplak karesini kullanmıştı. Son olarak ise  arkadaşlarıyla beraber gece kulübüne giden Bianca'nın müstehcen bir fotoğrafını yine sosyal medya hesabından paylaştı. Çifte tepkisiz büyümeye devam ediyor.

Kanye West yine eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Sosyal, Son, sonra

13 Şub 2024 - 17:10 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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