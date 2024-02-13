Kanye West yine eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Kim Kardashian ile evliliğini bitirdikten sonra Bianca Censori ile evlenen ABD'li rapçi Kanye West, bu evlilikle yaptığı paylaşımlarla çok sık bir şekilde gündeme geliyor. Eşinin müstehcen fotoğraflarını Kanye West bu harekete hem gündeme oturmuş hem de tepki çekmişti.
Aynı zamanda kısa bir süre önce West "Vultures Volume 1" albümünün kapağında eşi Bianca'nın çıplak karesini kullanmıştı. Son olarak ise arkadaşlarıyla beraber gece kulübüne giden Bianca'nın müstehcen bir fotoğrafını yine sosyal medya hesabından paylaştı. Çifte tepkisiz büyümeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.