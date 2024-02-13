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Antalya'da deprem

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Kandilli verilerine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 29,4 km olarak ölçüldü.

13 Şub 2024 - 17:08 - Gündem

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