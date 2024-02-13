Antalya'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem 16.21'de kaydedilen depremin derinliği ise 29.4 kilometre olarak belirlendi.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi