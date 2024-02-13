13 Şub 2024 - 16:56- Gündem G:

Feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

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Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı mask
Feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Meltem B. yönetimindeki 06 FU 1564 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp ters istikametteki Fatih E.'nin kullandığı 06 BOE 613 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlardan biri refüj üzerinde kalırken, diğeri park halindeki 06 AET 168 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, sürücü Meltem B. ve beraberindeki D.B., diğer otomobil sürücüsü Fatih E. ile Z.E. ve B.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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13 Şub 2024 - 16:56 DHA Ankara- Gündem

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