13 Şub 2024 - 16:42- Magazin G:

Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor

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Bir döneme damgasını vuran dizi Kurtlar Vadisi yeni kadrosuyla ekranlara geri dönüyor.

Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor mask
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Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi’nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un dijital platformda yayın hayatına başlayacağını açıkladı.

2024'te dijital platformda ekran macerasına atılacak olan dizinin başrolünde yine Necati Şaşmaz 'Polat Alemdar' karakteriyle yer alacak. Oyuncu kadrosu şimdilik açıklanmayan Kurtlar Vadisi Kaos'ta Necati Şaşmaz'ın yanı sıra, Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer aldığı iddiası ileri sürüldü.

EXXEN İDDİASI

Tüm bunların yanı sıra Kurtlar Vadisi Pusu'nun devamı niteliğinde olacağı öğrenilen Kurtlar Vadisi Kaos'un, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanmaya başlayacağı öne sürüldü.

Kaynak: KARAR

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13 Şub 2024 - 16:42 - Magazin

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