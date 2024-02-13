Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi’nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un dijital platformda yayın hayatına başlayacağını açıkladı.
2024'te dijital platformda ekran macerasına atılacak olan dizinin başrolünde yine Necati Şaşmaz 'Polat Alemdar' karakteriyle yer alacak. Oyuncu kadrosu şimdilik açıklanmayan Kurtlar Vadisi Kaos'ta Necati Şaşmaz'ın yanı sıra, Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer aldığı iddiası ileri sürüldü.
EXXEN İDDİASI
Tüm bunların yanı sıra Kurtlar Vadisi Pusu'nun devamı niteliğinde olacağı öğrenilen Kurtlar Vadisi Kaos'un, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanmaya başlayacağı öne sürüldü.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.