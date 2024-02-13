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Skandal olay! Kahve fincanlarını tükürerek temizledi. Valilik devreye girdi

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Edirne'de bir AVM'de kahve dükkanında skandal görüntüler ortaya çıktı. İşletmeci H.Z'nin fincanları tükürerek temizlediği anlar ortaya çıktı. Edirne Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, çalışma ruhsatı da olmayan iş yerini mühürledi ve H.Z hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Skandal olay! Kahve fincanlarını tükürerek temizledi. Valilik devreye girdi mask
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Bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği görüntüler, yabancı bir turist bu anları kaydederek sosyal medyada paylaşıldı.


RUHSATI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI


Tepki toplayan görüntüler üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İş yerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş yeri denetim birimi ve zabıta ekipleri, işletmenin çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi.

VALİLİK, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDIĞI AÇIKLADI

Edirne Valiliği, ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
 "Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve görüntüler arasında halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü belirlenen işletme ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Edirne Belediyesi tarafından işletmenin sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. İlgili kurumlarımız tarafından ise işletme ile ilgili tüm kontroller gerçekleştirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Edirne'miz turizm şehri olup bu manada şehrimizin değerlerini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" denildi

Kaynak: DHA

# devam, ilgili, sağlık, Sosyal

13 Şub 2024 - 16:43 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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