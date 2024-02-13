Skandal olay! Kahve fincanlarını tükürerek temizledi. Valilik devreye girdi

Bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği görüntüler, yabancı bir turist bu anları kaydederek sosyal medyada paylaşıldı.
RUHSATI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Tepki toplayan görüntüler üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İş yerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş yeri denetim birimi ve zabıta ekipleri, işletmenin çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi.
VALİLİK, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDIĞI AÇIKLADI
Edirne Valiliği, ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve görüntüler arasında halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü belirlenen işletme ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Edirne Belediyesi tarafından işletmenin sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. İlgili kurumlarımız tarafından ise işletme ile ilgili tüm kontroller gerçekleştirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Edirne'miz turizm şehri olup bu manada şehrimizin değerlerini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" denildi
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.