Skandal olay! Kahve fincanlarını tükürerek temizledi. Valilik devreye girdi

Bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği görüntüler, yabancı bir turist bu anları kaydederek sosyal medyada paylaşıldı.



RUHSATI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI



Tepki toplayan görüntüler üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İş yerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş yeri denetim birimi ve zabıta ekipleri, işletmenin çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi.

VALİLİK, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDIĞI AÇIKLADI





Edirne Valiliği, ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve görüntüler arasında halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü belirlenen işletme ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Edirne Belediyesi tarafından işletmenin sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. İlgili kurumlarımız tarafından ise işletme ile ilgili tüm kontroller gerçekleştirilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Edirne'miz turizm şehri olup bu manada şehrimizin değerlerini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" denildi

Kaynak: DHA